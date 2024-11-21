20日、ブラジル首都ブラジリアで握手を交わすルラ大統領（右）と中国の習近平国家主席（ロイター＝共同）【リオデジャネイロ共同】中国の習近平国家主席は20日、ブラジルのルラ大統領と首都ブラジリアで会談し、両国関係を格上げすることで合意した。新華社が報じた。新興・途上国「グローバルサウス」の二大国として結束を強化し、国際社会で地位向上を図る。両首脳は両国関係を「公正な世界と持続可能な地球を構築する運命共