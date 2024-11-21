自民、公明両党は２０日、「年収１０３万円の壁」の見直しなどを巡り、国民民主党との合意にこぎつけ、２０２４年度補正予算の年内成立に道筋をつけた。少数与党の自公は国民民主の要求に大幅な譲歩をせざるを得ず、石破首相（自民総裁）の政権運営には依然、不透明感が漂っている。試金石「今後の政策決定や国会運営は野党の意見をよく聞いて進めていくことが基本となる。このような形で議論したのは初めての試みだ」自民の