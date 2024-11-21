【リオデジャネイロ時事】ペルーとブラジルを歴訪したバイデン米大統領は任期最後となった国際会議で、国際協調の重要性を訴えた。だが、「米国第一」のトランプ次期大統領が米国のかじを再び握ることになり、各国は既に警戒モードに突入。米国の指導力がかすみ始める中、バイデン氏は道半ばにして国際舞台からの退場を余儀なくされる。「歴史は私たちを見ている。前進を続けるべきだ」。バイデン氏は１９日、ブラジル・リオデ