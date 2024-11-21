多忙を極める芸能人だが、彼らの中には自分磨きや将来のために資格取得に挑戦する人も少なくない。そこで今回は、仕事と勉強を両立させて難関資格に合格した芸能人たちを紹介していこう。【写真】難関資格の合格を喜ぶ芸能人たちをチェック■羽田優里奈関西圏を中心にタレントやレポーターとして活躍する羽田優里奈は、国家資格の気象予報士試験に合格したことをインスタグラムで報告。「第62回気象予報士試験に合格して、晴れ