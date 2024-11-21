ドル円、ウクライナの地政学リスク再燃で一時１５５円台前半に伸び悩むただ今回も静観＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って戻り売りが強まり、一時１５５円台前半に伸び悩む場面も見られた。ロンドン時間までは一本調子の買い戻しを見せ、１５５円台後半まで回復していた。ドル円は再び１５５－１６０円のゾーンに復帰しようとしているが、ウクライナ軍が英国製の巡航ミサイル「スト