10月12日、東京湾アクアラインを走行中に突然、2人の男性が高速道路上を歩いてきた。一体、何が起きたのか。高速道路上に歩行者が…10月12日、投稿者の男性が横浜市へ遊びに行こうと、千葉方面からアクアラインを走行していた時のこと。突然、目を疑う光景が飛び込んできた。目撃者：男性が2人歩いていた。絶対ありえない光景。高速道路上を人が歩いていたのだ。渋滞でノロノロ運転が続く車の右側を、あたり前のように前進する2人