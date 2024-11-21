直木賞作家の今村翔吾さんが20日、エンターテインメント小説の公募文学賞「日本ドラフト文学賞」を創設すると発表した。今村さんが理事長を務める社団法人「ホンミライ」と佐賀新聞社の主催。出版社と作家志望者を直接つなぎ、デビューの足がかりを多く作ることを目指す。文学賞は一般的に作家が選考委員を務めるが、「日本ドラフト文学賞」では選考委員を置かない。小学館など参加する出版社が書籍化したい作品を「ドラフト指