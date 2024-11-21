エンゼルスが２０日（日本時間２１日）、マット・タイス捕手を今永昇太投手、鈴木誠也外野手所属のカブスに金銭トレードで放出した、と発表した。タイスは昨年５３試合に先発マスクで出場し、在籍していた大谷翔平投手と３度バッテリーを組んで２勝０敗、防御率２・７６と好結果を引き出している。今季は３５試合の先発捕手出場と控えに回っていた。カブスでもレギュラーのアマヤの控えに回る可能性が濃厚だが、今永と組んで