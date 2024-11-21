【ニューデリー時事】インドのシン国防相と中国の董軍国防相は２０日、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）拡大国防相会議（ＡＤＭＭプラス）出席のため訪れたラオスで会談した。インド政府によると、両氏は相互の信頼を再構築するためのロードマップ（工程表）策定に向け協力することで合意した。会談は、１０月末にインド北部ラダック地方にある国境係争地の２地域から両軍が撤退して以降初。シン氏は会談で、同地で２０２０年