石畳の路地に横丁、街を象徴する風景が臨める神楽坂エリア。数多くの飲食店がひしめく激戦区で調査した結果、路地やビルの上などに構える店に美味が多いことが発覚。辿りつく道程までも楽しい神楽坂の良店の数々をご覧あれ。今回集めたのは、夜は少しお高めの店の贅沢ランチと話題の最新店。いずれも路地に潜む“隠れ家”的なお店です。【和食】目で舌で、季節を表現した贅沢な昼会席『日本料理神楽坂仁（じん）』石畳の細い路