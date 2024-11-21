世界一に導いたにも関わらず、ロバーツ監督には票が集まらなかった(C)Getty Images現地時間11月19日（日本時間20日）、全米野球記者協会（BBWAA）会員の投票による今季の最優秀監督賞が発表され、ア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはブルワーズのパット・マーフィー監督が受賞。ドジャースの指揮官として就任9年目だったデーブ・ロバーツ監督は、ナ・リーグ7位に終わっている。【動画】ドジャー