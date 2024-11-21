北海道・室蘭警察署は2024年11月20日、室蘭市に住む会社員の男（30）を傷害の疑いで逮捕しました。男は11月19日午後8時ごろ、自宅で未就学児の息子に対し、顔面を殴打し、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、11月20日に児童相談所から警察への情報提供があり、事件が発覚しました。息子は頭部に全治1週間程度の打撲を負いました。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は日常的な虐待が