日本人は「ガラパゴス」と呼ばれるくらい日本独自の基準で生きている。その結果、生産性が下がり、経済の衰退を招いているともいえるだろう。では海外はどうなのか？45年間にわたりウォルト・ディズニー・ジャパン、日本マクドナルドなどトップ外資系企業を渡り歩いた著者が、アメリカを例にグローバルスタンダードの効率的な考え方を解説する。※本稿は、中澤一雄『ディズニーとマクドナルドに学んだ最強のマネジメント』（宝島社