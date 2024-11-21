上位モデルは最高出力150psルノーの新型EV「5 Eテック（5 E-Tech）」の英国仕様の詳細が明らかになった。主要ライバルを下回る価格を実現し、来春から納車開始予定だ。【画像】400kmの航続距離とレトロなデザインを「手頃」な価格で実現？【ルノー5 Eテックを写真で見る】全34枚英国向けの5 Eテックは、まずベースモデルで最高出力120psと40kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は305km（WLTPサイクル）とされる。価格は2万2995ポ