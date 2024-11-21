【シリコンバレー時事】米半導体大手エヌビディアが２０日発表した２０２４年８〜１０月期決算は、売上高が前年同期比９４％増の３５１億ドル（約５兆４６００億円）、純利益が２．１倍の１９３億９００万ドルだった。いずれも四半期ベースで過去最高。生成ＡＩ（人工知能）開発が進展する中、膨大なデータの高速処理にたけた同社製品の需要も拡大した。