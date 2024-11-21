［２０日ロイター］ - トランプ次期米大統領の政権移行チームは、暗号資産（仮想通貨）政策に特化したポストをホワイトハウス内に新設するかどうかについて、デジタル資産業界と協議を行っている。米ブルームバーグ・ニュースが２０日に報じた。ブルームバーグが複数の関係者の話として報じたところによると、移行チームは同ポストを担う候補者を審査中だという。政権移行チームはロイターのコメント要請に直ちには応じなか