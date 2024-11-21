◆大相撲九州場所１１日目（２０日・福岡国際センター）東前頭６枚目・隆の勝が新大関・大の里を撃破し、１敗と首位の座を堅持した。７月の名古屋場所では優勝決定戦まで進出したが、惜しくもＶ逸。一年納めの土俵で悲願の初賜杯をつかむべく、さらに勢いを増していく。大の里は初の連敗で４敗目を喫し、優勝争いから大きく後退した。＊＊＊＊隆の勝の立ち合いの左への変化は私にとっては予想外。大の里も頭にはなか