【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク株式相場は、米半導体大手エヌビディアの決算待ちムードが広がる中、トランプ次期米大統領の人事が好感され、５営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１３９．５３ドル高の４万３４０８．４７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１．３３ポイント安の１万８９６６．１４で引けた。