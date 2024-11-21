今年、収穫したブドウで作られたフランスワイン「ボージョレ・ヌーボー」が21日午前0時に解禁されました。東京・銀座ワイン販売店では、解禁されたばかりのボージョレ・ヌーボーを飲むために20人ほどの客が集まりました。客「待ってましたよね。毎年、これを楽しみにしてるんで」「皆で（解禁を）待って飲むのが良い。さっきのカウントダウンみたいなのが楽しい」ヴィノスやまざき専務取締役福井謙一郎さん「今年のボー