健康長寿を目指すうえで「臓器のアンチエイジング」は重要な考え方だ。膵臓のアンチエイジングを、九州大学病院病院長で臨床・腫瘍外科教授の中村雅史氏が解説する。（取材・構成＝長田昭二）【画像】歯周病対策が膵臓の老化防止に◆◆◆膵臓が脂肪に置き換わる膵臓は、胃と十二指腸に接するようにして、胸腔の背中側に張り付いて存在する「数の子」のような形をした臓器です。お腹側からだと非常に見にくい位置にあるた