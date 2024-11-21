2024年はモンゴメリ生誕150年！『赤毛のアン』シリーズ（アン・シリーズ）は、大人の文学として再評価されている。少女時代の『赤毛のアン』から、アンの息子三人が第一次大戦に出征する第八巻『アンの娘リラ』までの五十年をこえるアンの人生と、カナダの激動の時代を描いた大河小説。昨年完結した日本初の全文訳『赤毛のアン』シリーズ（文春文庫）を手がけ、話題を呼んだ著者が、その魅力を八つの観点から解説する最新の「