APEC首脳会議、G20首脳会議に出席するため南米ペルーと、ブラジルを5泊8日、移動時間48時間の日程で訪れた石破首相。訪問中、現地での複数の関係者取材から浮かび上がった、石破外交「3つの意外」について同行記者が解説。■意外（1）…各国首脳との会話で出たのは…「意外」な名前今回の国際会議で、首相を間近でみていたある外務省関係者は、正式な会談でない場面で「意外」にも話題にあがったのは“トランプ次期大統領”だった