新庄監督も根本には期待している(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext2年連続最下位からリーグ2位と、大躍進を遂げた2024シーズンの日本ハムでは田宮裕涼や水野達稀、水谷舜といった新たに台頭してきた戦力もチームを支えた。一方、その裏で、悔しいシーズンを過ごした選手もいる。4年目左腕の根本悠楓もその1人だろう。【動画】ここまで飛ぶ？水谷が戸郷から放った3号ソロシーン昨年11月に開催された「アジアプロ野球チャンピオンシ