JR西日本は、大阪・関西万博ラッピング列車の岡山エリアでの運行を11月1日から開始した。対象列車は213系（3両・1編成）。運行線区は山陽本線（東岡山〜三原駅間）、赤穂線（播州赤穂〜東岡山駅間）、伯備線（倉敷〜新見駅間）。運行期間は、11月1日から大阪・関西万博の会期終了まで。列車内には、大阪・関西万博の広告を一面に掲出する。