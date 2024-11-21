トヨタ自動車の企業内学校「トヨタ工業学園」では、3年間の高等部、1年間の専門部に分かれて自動車開発に必要な技能を習得する。そこではどんな指導が行われているのか。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんによる連載「トヨタの人づくり」。第3回は「部下の『わからない』にどう対応するか」――。写真＝iStock.com／Valerii Apetroaiei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Valerii Apetroaiei■人目を気にする日本人は自意