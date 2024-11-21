「長女はしっかりしている」は本当か兄弟がいる場合、自分が何番目に生まれたかで、性格は変わるのだろうか。長女は「しっかりしている」、第2子は「調子がいい」、末っ子は「甘え上手」などとステレオタイプな言い回しはよく聞くが、実際はどうなのだろう。ずいぶん前の調査にはなるが、アイブリッジ株式会社が2013年に全国1,000名を対象に、兄弟・姉妹に関する調査を実施したところ、長男・長女に多く見られる特徴としては、1位