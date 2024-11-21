水素自動車とは何なのかここ数年のバッテリーEVの台頭により、水素自動車は市場の片隅に追いやられている。【画像】ホンダから新たな水素燃料電池車が登場！【ホンダCR-V e：FCEVを写真で見る】全34枚比較的最近まで、英国では2台の水素モデルが新車として販売されていた。水素燃料電池車は徐々に台頭してきており、将来的には、一部の用途で現実的な選択肢となる可能性がある。水素自動車について知っておきたい概要をまとめる