Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤â¤Ï¤ä¼«ÂðÆ±Á³¤Î¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ó£Ò¡Ë½éÀï¤È¤Ê¤ë£²£±Æü¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ£²£°Æü¤ËÆ±µå¾ì¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤âÈó¾ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£Æü¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ìÃÊ¤ÈÆ°¤­¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÊý¤â¤À¤¤¤Öµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Ì¾¸Å²°¡¢ÂæÏÑ