※経済指標 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油＋54.5万（4億3029万） ガソリン＋205.4万（2億0893万） 留出油 －11.4万（1億1430万） （クッシング地区） 原油－14万（2505万） ＊（）は在庫総量 ※発言・ニュース ＊米２０年債入札結果 最高落札利回り4.680（WI：4.650％） 応札倍率2.34倍（前回：2.59倍） ＊ウクライナ、英国の長距離ミサイルをロシア領内