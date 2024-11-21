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バスケ河村勇輝が「司令塔すぎて痺れる」深夜ながらもファンは大興奮

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 現地時間20日、NBAのGリーグ・ハッスルはオセオラ・マジックと対戦した
  • 約1週間ぶりとなる同試合で、河村勇輝は15得点16アシストをマーク
  • 渡米後最多となる15得点16アシストを記録し、チームは2連勝を飾った
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