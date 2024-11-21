ビジネスの場面で聞き手に回る際、「なるほど」「はいはい」「確かに」など、つい言いやすいフレーズだけで相づちを打っていることはないだろうか。自然な会話の流れで使うぶんには問題なくても、同じような相づちを多用しているだけでは会話が広がっていかない。相づちで相手の話をもっと引き出す方法を、フリーキャスターの木場弘子氏に伺った。（清談社吉岡 暁）「なるほど」の後にちょい足しするだけで相手が気持ちよく話し