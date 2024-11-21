サイゼリヤの店舗限定モーニング。400円とは思えないボリュームが魅力です（筆者撮影）喫茶店やレストランが、朝の時間帯にドリンクやトーストなどのメニューを割安価格で提供するモーニングサービス。名古屋の喫茶店が始めた文化とされていますが、最近では大手外食チェーンも数多く提供しています。そんなチェーン店の外食モーニングをこよなく愛するブロガー、大木奈ハル子さんがお届けする本連載。第20回となる今回、訪れたの