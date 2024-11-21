2024年10月22日より、A.B.C-Zの戸塚祥太が自身初となるソロライブツアー『Solo Tour 2024 guerrilla love』を開催。10月22、23日には大阪・BIGCAT、そして26、27日には東京・Zepp Haneda(TOKYO)のステージに立ち、バンドスタイルで全4公演を行った。 （関連：【写真あり】A.B.C-Z 戸塚祥太とSixTONES 京本大我の仲良し2ショット） 新曲「Guerrilla Love」でステージの幕が上がると、自身が尊敬する洋楽ア&