ＪＲＡは２０日、香港国際競走（１２月８日・香港シャティン）の招待を受諾した日本馬を発表した。▼香港Ｃ（芝２０００メートル）＝タスティエーラ（牡４歳、美浦・堀）、リバティアイランド（牝４歳、栗東・中内田）▼香港マイル（芝１６００メートル）＝ジャンタルマンタル（牡３歳、栗東・高野）、ソウルラッシュ（牡６歳、栗東・池江）▼香港スプリント（芝１２００メートル）＝サトノレーヴ（牡５歳、美浦・堀）、ト