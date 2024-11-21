メッツからFA（フリーエージェント）となった藤浪晋太郎投手（30）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。不退転の決意をつづった。藤浪はインスタで「ごめん、同級会には行けません。いま、プエルトリコにいます」と投稿。星条旗とプエルトリコ国旗が並ぶ前で写る写真を掲載し、「この国で冬季に開催されているウィンターリーグに、私は参加しています」とつづった。米国でのシーズンが終われば、日本へ帰国するのが通