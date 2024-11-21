モデルの生見愛瑠（22）が20日に自身のインスタグラムを更新。純白のドレス姿をアップした。東京駅丸の内口のJPタワー「KITTE」1階のクリスマスツリー点灯式に登壇した生見。「WHITE KITTEの点灯式に参加させて頂きました」「綺麗だったな〜、、、点灯式ってわくわくして素敵、、ハート是非観に行ってみて下さいっ」と記した。フォロワーからは「イルミよりもめるるが1番キラキラに輝いてた」「白のドレスすてきだよう」「今年も点