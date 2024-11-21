派手見えしがちな赤ニットも、モノトーンチェックのペンシルスカートを合わせればオフィスでも浮かないきちんと感で着こなせます♪11月21日（木）のおすすめコーデをご紹介します。微光沢のラメで正統派チェックツイードに抜け感をひとさじ♡出典: 美人百花.comさりげないラメ感なら通勤もOK！旬カラーの赤のアンサンブルがグッドレディなチェックツイードとグッドマッチング。スカート￥26,400／ルーニィアンサンブル