中国の董軍国防相とインドのシン国防相は20日、訪問先のラオスで会談した。国境紛争をめぐって10月に緊張緩和に向けて合意して以来、国防相同士による会談は初めて。双方は合意事項の推進や信頼醸成を確認した。【写真】首脳会談を実施する中国の習近平国家主席とインドのモディ首相ら両氏は、東南アジア諸国連合（ASEAN）に日米豪印中ロなどを加えた拡大ASEAN国防相会議に出席するため、ラオスを訪れている。インド国防省に