シャオミ・ジャパンは、POCOブランドの最新フラッグシップ製品「POCO F6 Pro」「POCO Pad」を対象とするブラックフライデーを、11月21日に順次開始します。   記事のポイント 通常、約8万円の「POCO F6 Pro（12/512GB）」が、約7万円で買えるのは、かなりインパクトが大きいのでは。 製品のセール価格はチャネルによって異なるようなので、購入検討の際はご注意を。   対象製品とセール期間は、下記のとおりです。