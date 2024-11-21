スマートフォンのロック解除ツールである「Graykey」は、犯罪捜査を行う世界中の法執行機関によって利用されています。海外メディアの404 Mediaが入手した文書により、Graykeyは2024年にリリースされたiOS 18を搭載したiPhone 16シリーズからも「部分的なデータ」を取得可能なことが判明しました。Leaked Documents Show What Phones Secretive Tech ‘Graykey’ Can Unlockhttps://www.404media.co/leaked-documents-show-what-ph