◆報知新聞大阪発刊 ６０周年記念報知女子アマチュア ゴルフ選手権２０２４ 最終日（１９日、兵庫・新宝塚ＣＣ）２１日で５０周年を迎える新宝塚ＣＣで、日本ゴルフ協会後援競技で新たに設立した女子全国大会が開かれ、吉岡ひかる（有馬ＣＣ）が初代女王に輝いた。初日首位で最終日も２バーディー、３ボギーの７３で回り、通算１オーバーでトップを譲らずに完全優勝を飾った。３打差から５バーディー、４ボギーの７１と猛追を