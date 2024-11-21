◆第５５回日本少年野球春季全国大会・埼玉県東県支部予選▽決勝越谷ボーイズ２―０春日部ボーイズ（１１月１０日、茨城・水海道球場）来年開催の第５５回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。埼玉県東支部では越谷ボーイズが今年の春季全国大会優勝の春日部ボーイズを下し、８年ぶり２度目の出場を決めた。※※※優勝旗を全員で返しに行こう―。春日部は目標ま