NY株式20日（NY時間15:18）（日本時間05:18） ダウ平均43265.67（-3.27-0.01%） ナスダック18851.20（-136.27-0.72%） CME日経平均先物38125（大証終比：-315-0.83%） 欧州株式20日終値 英FT100 8085.07（-13.95-0.17%） 独DAX 19004.78（-55.53-0.29%） 仏CAC40 7198.45（-31.19-0.43%） 米国債利回り 2年債 4.310（+0.030） 10年債 4.412（+0.016） 30年債 4.598（+