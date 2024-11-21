人気刑事ドラマの写真集シリーズ第10弾「西部警察PERSONAL10石原裕次郎」（青志社）が、21日に発売される。シリーズ最終号で、トリを飾るのはもちろん石原裕次郎さんが演じた木暮謙三捜査課長。大門圭介（渡哲也さん）ら個性派が集まる大門軍団を信頼し、温かく見守った精神的支柱だった。今年は裕次郎さん生誕90年の節目。撮影時の風格漂うショットの数々や、貴重なアクションシーンの連続写真、撮影の合間や日本縦断ロケの