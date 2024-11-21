巨人の山口寿一オーナー（６７）が２０日、ＦＡ補強に前向きな姿勢を示した。都内で１２球団オーナー会議出席後に対応。「補強は吉村編成本部長に任せていますので、私の立場で具体的なことは申し上げるべきではない」と個人名は控えた上で、「ＦＡ宣言した選手を含めて補強を進めていく方針は了承している。お声がけした選手に関してはぜひ来ていただきたい」とラブコールを送った。球団は阪神・大山悠輔内野手（２９）とソ