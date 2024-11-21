「第2次石破政権は“苦労人内閣”です。自民党内で地味に働いてきた議員が起用されました。1次政権とほぼ同じ顔ぶれで、現職閣僚2人が落選するなどしたため一部入れ替えただけです」【写真】「シール貼ったまま（笑）」石破茂首相の“イシバノメガネ”と政治評論家の有馬晴海さんは話す。石破茂首相が厳しい局面石破茂首相が厳しい局面に立たされている。衆院選で自民・公明の与党が過半数を割り込み、野党の協力なしには何の