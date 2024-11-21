「明治神宮野球大会・高校の部１回戦、東海大札幌３−０大垣日大」（２０日、神宮球場）開幕して高校の部２試合、大学の部２試合が行われ、高校の部で東海大札幌は大垣日大を３−０で下し、２０１６年の東海大四から校名変更後初の全国１勝。プロ注目の東海大札幌最速１４３キロ左腕・矢吹太寛（たお）投手（２年）が先発し４回無失点で勝利に貢献した。「スライダーやカーブが決まったので直球が生きました」。ＯＢの阪神・