ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３２）が２０日、神奈川県横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３年契約の２年目となる来季は現状維持の３億円（３年目は変動制、金額は推定）でサイン。今季途中、５年ぶりに古巣に復帰した背番号２５は「これなら勝負できるなという感覚が出たのが日本シリーズの最中だった」と明かし、確かな手応えを口にした。久々の日本でのプレーにシーズン中は投手へのアジャストに苦戦したが、日本シ