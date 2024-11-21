「明治神宮野球大会・大学の部１回戦、創価大８−４仏教大」（２０日、神宮球場）開幕して高校の部２試合、大学の部２試合が行われ、大学の部では創価大が仏教大に８−４で勝利し、来秋ドラフト１位候補の立石正広内野手（３年・高川学園）が右越え先制２ラン含む３安打と躍動した。快音と同時に、鮮烈な打球が冷たい雨を切り裂いた。スカウト陣が来秋ドラフト１位候補と称する創価大・立石が、あいさつ代わりの一発だ。初