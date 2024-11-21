◇明治神宮野球大会第1日・高校の部1回戦東海大札幌3―0大垣日大（2024年11月20日神宮）東海大札幌の「4番・一塁」太田勝馬（2年）が、初回1死一、三塁から右中間へ決勝の先制2点三塁打。東海大四から16年春に校名変更後では初出場で勝利をつかみ「逆方向へのイメージ通りの打撃ができた」と胸を張った。双子の兄・勝心（まさむね＝2年）も「1番・中堅」で出場したが、4打数無安打。勝馬は「次は2人で活躍して試合にも